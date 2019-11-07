Зеленский о своем украинском: хочу говорить лучше

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его уровень владения украинским языком стал выше, но он желает говорить лучше. Об этом он рассказал во втором влоге за рулем Tesla, передает УНН.

"Уровень украинского языка, по моему мнению, растет, но я знаю, есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь его знать. Практика: больше говорить, лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, я говорю человеку, который рядом со мной: "Как это будет?" и называю слово на украинском языке, спрашиваю: "Как это будет по-русски?" Иногда есть и такие примеры", - пояснил Зеленский.

Как ранее сообщал УНН, Зеленский заявил, что сделает выводы к концу года по работе того или иного депутата, в том числе и о позорных sms и слухах.