Новый посол ЕС передал верительные грамоты Зеленскому

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у главы Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, Зеленский поблагодарил Главу Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса за поддержку Украины со стороны ЕС. Отмечено важный вклад Евросоюза в процесс реформирования украинского государства. Президент подчеркнул, что европейская интеграция и эффективное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является стратегическим приоритетом для Украины. Отмечено готовность нашей страны работать над дальнейшим углублением секторальной интеграции с Европейским Союзом в сферах энергетики, цифровой экономики, таможенного сотрудничества, содействия торговле, а также юстиции и внутренних дел.

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"Украинская сторона ожидает, что вопрос сотрудничества с Украиной будет среди приоритетов нового руководства Европейского совета и Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

Президент Украины подчеркнул необходимость сохранения солидарной позиции ЕС в поддержку Украины в противодействии российской агрессии, отметили в Офисе.