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Украина и США подписали протокол относительно оборонного сотрудничества

Украина и США подписали протокол относительно оборонного сотрудничества

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве состоялись украинские-американские двусторонние оборонные консультации во время которых Украина и США подписали Протокол о оборонного сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержке со стороны США в этом процессе.

Американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных Сил Украины.

По итогам двусторонних оборонных консультаций стороны подписали Протокол, определяющий дальнейшие направления сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, США оставили Украину "на обочине" из-за вопроса о покупке Гренландии.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина
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