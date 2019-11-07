За день до разведения: как послы на Донбасс ездили

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак вместе с иностранными дипломатами ознакомился с ходом подготовки украинских военных к процессу разведения сторон на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как отмечается в сообщении, на линии разграничения, участок разведения сил и средств № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины посетил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"30 октября зафиксировано последний обстрел наших позиций. С тех пор обе стороны соблюдают режим "Тишина", - рассказал командир батальона псевдо "Волк", подразделение которого находится в районе разведения сил.

По словам офицера, 7 ноября заканчивается так называемый день "Д-1" договоренностей, и уже завтра, в 12.00 начинается день "Д-2" - по сигналу свето-шумовых ракет в воздух с обеих сторон, начнется процесс отвода личного состава и боевой техники.

Военные корреспонденты лично убедились в том, что на сегодня уже построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Одним словом, бойцы под открытым небом не останутся. Кстати, за это время командование батальона успело еще и обеспечить все помещения обогревателями с необходимым объемом дров для отопления.

"Наш батальон выходит на позиции, которые были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва при поддержке командования ОТУ "Восток". Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности. Но, в случае нарушения врагом Минских договоренностей, мы будем готовы немедленно занять прежние позиции", - подчеркнул комбат.

Напомним, помощник Зеленского и иностранные послы посетили район разведения сил на Донбассе.

Как сообщал УНН, практическая фаза разведения войск у Петровского начнется 8 ноября.