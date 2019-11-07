Президент Украины обсудил с послом Мексики безвизовый режим между странами

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Мексиканских Соединенных Штатов и обсудил безвиз между странами. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

“С Послом Мексиканских Соединенных Штатов Ольгой Беатрис Гарсия Гийена Глава государства обсудил текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между странами, меры по активизации политического диалога, взаимодействие в рамках международных организаций, развитие сотрудничества в торгово-экономической и других сферах”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно было уделено внимание перспективам установления безвизового режима между Украиной и Мексикой.

Напомним, помощник Зеленского и иностранные послы посетили район разведения сил на Донбассе.

Как сообщал УНН, практическая фаза разведения войск у Петровского начнется 8 ноября.