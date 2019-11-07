Регистрация | Вход |
USD: 24,66 -0,0619  EUR: 27,35 -0,1156 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 08 ноября 2019 00:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3810
Версия для печати

Президент Украины обсудил с послом Мексики безвизовый режим между странами

Президент Украины обсудил с послом Мексики безвизовый режим между странами

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Мексиканских Соединенных Штатов и обсудил безвиз между странами. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

“С Послом Мексиканских Соединенных Штатов Ольгой Беатрис Гарсия Гийена Глава государства обсудил текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между странами, меры по активизации политического диалога, взаимодействие в рамках международных организаций, развитие сотрудничества в торгово-экономической и других сферах”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно было уделено внимание перспективам установления безвизового режима между Украиной и Мексикой.

Напомним, помощник Зеленского и иностранные послы посетили район разведения сил на Донбассе.

Как сообщал УНН, практическая фаза разведения войск у Петровского начнется 8 ноября.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мексика, посол, Безвиз, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.