Тейлор во время визита на Донбасс: Украина выполнила договоренности для проведения Нормандского формата

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что украинская сторона выполнила свою часть договоренностей, необходимых для проведения саммита в нормандской формате на высшем уровне. Об этом он заявил во время визита с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и другими послами в Донбасс, передает УНН со ссылкой на сайт главы украинского государства.

Тейлор подчеркнул важность того, чтобы после отвода украинских войск на эту территорию зашли украинская полиция и Национальная гвардия, чтобы гарантировать безопасность.

“Это разведение — часть подготовки к этой встрече”, — пояснил он говоря про Нормандский формат, а значит, “нет никаких препятствий для проведения этого саммита”.

Напомним, помощник Президента Украины Андрей Ермак, представители украинского правительства и послы иностранных государств посетили украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия имеет третее, техническое требование для проведения встречи лидеров в нормандском формате.