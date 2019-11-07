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Зеленский пригласил в Украину президента Швейцарии

Зеленский пригласил в Украину президента Швейцарии

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время встречи с послом Швейцарии Клодом Вильде пригласил президента этой страны в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

“Во время встречи с Послом Швейцарской Конфедерации в Украине Клодом Вильде Президент отметил приоритетность развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за поддержку и помощь, которую оказывает Украине Швейцария, положительно отметив готовность швейцарской стороны принять Международную конференцию по реформам в Украине в 2021 году

“Владимир Зеленский возобновил приглашение Федеральном Президенту Швейцарии осуществить визит в Украину”, — добавляется в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с послом Мексики безвизовый режим с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швейцария, Владимир Зеленский
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