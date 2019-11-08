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Украина запустит вещание на оккупированных территориях в течение трех месяцев - министр

Украина запустит вещание на оккупированных территориях в течение трех месяцев - министр

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение трех месяцев власти Украины запустит вещание на оккупированных территориях. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“В течение трех месяцев это (сигнал — ред) будет”, — сказал Бородянский.

Он пояснил, что проводился эксперимент, в котором проводились замеры того, до какого пункта достает украинский сигнал.

“Вопрос не только в сигнале, но и в том, что именно мы будем коммуницировать. Это будет государственный канал на базе нашего вещания UATV. На первом этапе это будет информационно-развлекательный канал, который будет объединять развлекательные программы украинские и государственное вещание, которое будет государственным”, — сказал министр.

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Он пояснил, что концепция работы телеканала сейчас разрабатывается и вещание будет на украинском и русском языках.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет информационную войну с Россией и уже добилась вещания в ОРДЛО, где применяют очень мощные средства блокировки.

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Источник: УНН
Теги: Донбасс, телеканал, министры
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