Умер известный российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Умер российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой знакомых правозащитника, передает УНН.

Шаров-Делоне - член Комитета 6 мая и рабочей группы общественного расследования событий на Болотной площади 6 мая 2012 года, проходивших в Москве. Выступал общественным защитником обвиняемых в "болотном деле". Работал в фонде помощи заключенным "Русь сидящая" и курировал Школу общественного защитника.

Как отмечает издание, Шаров-Делоне родился в 1956 году в семье ученых. Окончил Московский архитектурный институт. Работал в институте градостроительства, занимался реставрацией. В частности, принимал участие в реставрационных работах Саровского монастыря, реставрировал скульптурную композицию "Колесница Победы" на Триумфальной арке в Москве.

Шаров-Делоне является двоюродным братом правозащитника Вадима Делоне, одного из семи участников акции на Красной площади в 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. В августе 2018 года Шаров-Делоне вышел на красную площадь в память о "Демонстрации семерых". Тогда правозащитника задержали и позже оштрафовали.

Напомним, ранее умерла известная российская правозащитница Людмила Алексеева.