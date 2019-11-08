Торговая война США и Китая: Пекин анонсировал поэтапное снижение пошлин

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В четверг, 7 ноября, официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что достигнутая в течение прошлых двух недель договоренность между США и КНР предусматривает одновременное снижение пошлин обеими сторонами. Эти действия, отметил Гяо Фен, будут проводиться поэтапно и в равных пропорциях. Таким образом в торговом конфликте Китая и США наметились признаки компромисса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“В каком объеме будет осуществляться сокращение пошлин на первом этапе, будет зависеть от содержания соглашения первой фазы”, — цитирует Фена британское издание The Financial Times. Конкретные временные рамки для воплощения достигнутых с Вашингтоном договоренностей по сокращению пошлин в Пекине называть отказались.

Первый этап переговоров о торговом соглашении между США и Китаем касается договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установление правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мер по защите интеллектуальной собственности и открытия рынков Китая для американских компаний, напоминает издание The Wall Street Journal.

В США информацию о достигнутых договоренностях пока не подтвердили.

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В свою очередь информагентство Reuters сообщает со ссылкой на свой источник, который знаком с ходом торговых переговоров между двумя странами, Пекин настаивает на отмене американцами 15-процентных таможенных пошлин на импортируемые из КНР товары стоимостью 125 млрд долларов. Эти пошлины вступили в силу в США в начале сентября.

Кроме того, китайцы добиваются сокращений 25-процентных таможенных пошлин на товары стоимостью 250 млрд долларов, среди которых станки, полупроводники и мебель, отмечает источник агентства.

Американские пошлины уже привели к тому, что китайский экспорт сократился в августе.

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Торговый спор между США и Китаем, который, по данным МВФ, негативно влияет на глобальный рост экономики, продолжается с 2018 года. Оба государства — крупнейшие экономики мира — неоднократно накладывали друг на друга штрафные пошлины на десятки миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в нарушении правил честной конкуренции, от чего, по его мнению, несут убытки американские предприятия, а также в краже интеллектуальной собственности.