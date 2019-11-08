Помпео рассказал об украинской коррупции после вопроса о вреде для Украины от скандала в США

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео обратил внимание на помощь, которую администрация Трампа предоставила Украине, и необходимость преодоления коррупции в Украине. Реплика прозвучала в Германии, после того, как журналист спросил министра иностранных дел Германии Мааса, как навредили Украине события в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Помпео взялся отвечать на вопрос и заявил, что США в течение двух лет предоставили Украине “политику безопасности, оборонную поддержку на 250 млн долларов и дополнительную политику безопасности помощь на 140 млн долларов”.

Помпео также обратил внимание на проблему коррупции в Украине, которая, по его словам, хорошо известна и Европе.

“Наша Администрация тоже была очень обеспокоена коррупцией в Украине. Это то, что находилось в центре работы Государственного департамента. Над этим мы работали в прошлом году и работать в следующем году, пытаясь убедиться, что у президента Зеленского есть возможности искоренить коррупцию в его стране”, — заявил государственный секретарь США.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа. В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

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В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября — показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.