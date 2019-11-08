Чиновник Госдепа: Джулиани вел грязную кампанию против экс-посла США в Украине Йованович

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Адвокат президента США Рудольф Джулиани проводил кампанию "полную лжи и неверной информации" по экс-посла США в Киеве Мари Йованович. Такое мнение высказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая в середине октября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США, стенограмма которых была обнародована в четверг, передает УНН.

“Господин Джулиани в то время уже несколько месяцев вел полную лжи и неверной информации кампанию против посла (США в Украине Мари) Йованович. Я считаю, что господин Джулиани, будучи американским гражданином, имеет гарантированное первой поправкой (к конституции США) право говорить все, что он хочет, но при этом он остается частным лицом. Его утверждения и обвинения против посла Йованович были безосновательными и не соответствовали действительности”, — сказал Кент законодателям.

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По мнению сотрудника Госдепа, посол была прошлой весной снята с занимаемой должности в результате действий “нечистых на руку украинцев в Украине, а также частных американских граждан” в США. При этом среди причастных Кент назвал бывших генпрокуроров Украины Виктора Шокина и Юрия Луценко, руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика, а также партнеров Джулиани: Льва Парнаса и Игоря Фруман, которые ранее были задержаны в США по подозрению в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве.

“Исходя из того, что мне известно, Юрий Луценко, как генеральный прокурор, обещал отомстить и предоставил Джулиани информацию в надежде, что он начнет ее распространять, что приведет к ее отставке”, — добавил Кент.

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Личный адвокат Трампа Руди Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

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Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, которая санкционирует продолжения рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа. В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

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Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября — показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.