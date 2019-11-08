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Сегодня начнется практическая фаза разведения войск у Петровского

Сегодня начнется практическая фаза разведения войск у Петровского

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября, начнется практическая фаза разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Начало разведения запланировано на 12:00. Об этом УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

“Согласно всем отчетам ОБСЕ ... 8 числа, на 12:00 планируем начало практической фазы разведения войск — участок номер три вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское, Волновахский район”, — говорилось в сообщении

Напомним, в штабе ООС планируют показать журналистам участок разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области “для освещения начала практического этапа разведения”.

Напомним, вчера помощник Зеленского и иностранные послы посетили район разведения сил на Донбассе. Так, послы Германии, Франции и Великобритании сделали свои официальные комментарии касательно разведения сил на Донбассе. А временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что украинская сторона выполнила свою часть договоренностей, необходимых для проведения саммита в нормандской формате на высшем уровне.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, военные, ООС
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