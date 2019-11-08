Сегодня Международный Суд ООН объявит решение по делу "Украина против России"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, в пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН в нидерландской Гааге объявит важное решение по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, который касается аннексированного Россией Крыма. Об этом накануне сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook, передает УНН.

“Это будет сложный день и важный одновременно. Завтра (8-го ноября — ред) станет ясно, какой именно подход будет применять Суд к этому делу. Будет ли это исключительно формальный подход, на применении которого настаивает РФ, или Суд примет позицию Украины и обратит внимание на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее”, — написала Зеркаль.

По ее словам, суд впервые рассматривает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

“Это единственный инструмент, который позволяет привлечь к ответственности за финансирование терроризма. Или суд встанет на защиту сотен людей, пострадавших от спонсируемого Россией терроризма, включая жертв катастрофы MH17, актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе? Ответ на этот вопрос мы узнаем завтра”, — пишет Зеркаль.

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Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков в Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, в июне 2019 года Международный суд ООН начал слушания дела.