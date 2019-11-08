В Польше сообщили о согласии Украины на поисковые работы в местах захоронений под Львовом

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина согласилась на поисковые работы в местах захоронений польских солдат, погибших в 1939 году под Львовом. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

"Украина согласилась на начало поисковых работ в двух местах захоронений солдат Войска Польского, погибших в 1939 году под Львовом", - цитирует издание главу кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского.

Как указано, во вторник во Львове состоялось 28-е заседание Консультационного комитета президентов Польши и Украины, во время которого обсуждались реализации постановлений, принятых на встрече президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского в августе в Варшаве.

Кшиштоф Щерский проинформировал, что во время встречи заместитель главы бюро президента Украины Игорь Жовква передал согласие украинского Министерства культуры, спорта и молодежи на начало поисковых работ под Львовом.

Глава кабинета президента Польши выразил удовлетворение этим решением и подчеркнул, что оно соответствует совместным постановлениям президентов Польши и Украины.