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Глава МИД ФРГ: саммит "нормандской четверки" состоится через несколько недель

Глава МИД ФРГ: саммит "нормандской четверки" состоится через несколько недель

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Саммит лидеров стран в Нормандской формате состоится через несколько недель. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту Нормандского формата, который состоится в течение следующих недель", - заявил Маас.

По его словам, договоренности, достигнутые в рамках минского процесса, "сейчас воплощаются, и мы хотим использовать эту динамику".

"У нас есть Нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт минскому процессу и мы хотим развивать его дальше", - отметил Маас.

Он добавил, что в вопросе достижения мира на Донбассе существуют определенные "условия, которые все еще не были выполнены".

Маас также подчеркнул стремление Германии помочь Президенту Украины Владимиру Зеленскому воплощать реформы.

"Сейчас в Украине очень положительная динамика, которая началась с избранием президента Зеленского. Поэтому мы намерены поддержать президента Зеленского в его начинаниях", - отметил главный дипломат Германии.

Он выразил поддержку приоритетам по преодолению коррупции и достижению мира на Донбассе, озвученным Зеленским.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дата "нормандской" встречи зависит от российской стороны.

Источник: УНН
Теги: МИД, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка
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