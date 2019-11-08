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Разведение сил в Петровском: украинские военные готовы к началу процесса

Разведение сил в Петровском: украинские военные готовы к началу процесса

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинские военные готовы к началу разведения сил в Петровском сегодня, 8 ноября, в 12:00. Об этом на брифинге в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает УНН.

"8 ноября в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных сил Богдановка-Петровское Донецкой области. Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года и видображдено в отчете ОБСЕ", - сказал Кравченко.

Планируется, что в 12:00 будет запущена белая ракета, которая ознаменует начало разведения.

"Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник не только сорвал процесс разведения, а и нарушил международные договоренности", - сказал Кравченко.

Источник: УНН
Теги: ООС
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