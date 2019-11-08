Командующий ООС прояснил детали, запланированного на сегодня разведения сил

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Практическая фаза разведения сил на участке № 3 в районе Петровского будет проходить в течение трех дней. Об этом сказал на брифинге командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает УНН.

Он напомнил, что разведение происходит в соответствии с досягнутих в Минске договоренностей. Все должно происходить зеркально с обеих сторон. Силы должны отойти на один километр.

"Отмечу, что процесс разведения должен проходить обязательно только при условии зеркальных действий с обеих сторон. Для этого процесс будут фиксировать представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наши военнослужащие с Общего центра координации и контроля", - пояснил Кравченко.

Практическая фаза займет три дня. Далее должен начаться процесс разминирования и демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в границах определенного участка.

В то же время он подчеркнул, что это разведение несколько проще, чем процесс, который проходил в районе Золотого, ведь ни один населенный пункт не находится непосредственно в зоне разведения сил. Населенные пункты Богдановка (под контролем украинской власти) и Петровское (под контролем боевиков) расположены за пределами непосредственной зоны разведения.

Напомним, ожидается, что разведение начнется сегодня, 8 ноября, в 12:00.