Надуманные проблемы: Витренко отреагировал на условия Газпрома для контракта на транзит

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Наличие открытых споров между российским ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

"Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключался не Нафтогазом, а с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы. Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят", - отметил Витренко.

Он добавил, что если Газпром и политическое руководство России "действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с отделенным оператором - это именно такой вариант".

"Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают. "Рукописи не горят", как писал украинский классик. Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды...", - подытожил он.

Напомним, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что до заключения нового транзитного контракта необходимо "решить комплекс принципиально важных вопросов", в частности - "урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной, что означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа".