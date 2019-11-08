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Украина может быть между Индией и Китаем по уровню экономики - Зеленский

Украина может быть между Индией и Китаем по уровню экономики - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны сделать все возможное, чтобы Украина заняла свое достойное место между Индией и Китаем по уровню экономики. Об этом Зеленский заявил на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

Так, Зеленский прокомментировал видео о будущем экономики в мире, которое показали на форуме.

"К 2050 году будет два основных игрока (в экономике - ред.) - Китай и Индия. Но здесь также было сказано, что футурологи иногда ошибаются. Честно говоря, когда я решил идти в Президенты Украины, было тоже два других лидера. Но футурологи иногда ошибаются. Поэтому все мы должны сделать все, чтобы в этот раз футурологи тоже ошиблись и среди двух столбиков, где есть Индия и Китай, свое достойное место заняла Украина", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина прекрасно понимает, что нужно для экономического развития.

"Равные правила игры для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами 21-го века. Жизненно важные для экономики законы, даже когда они не популярны. Ежедневно вместе с правительством и парламентом Украины мы воплощаем в жизнь все эти законопроекты", - рассказал Зеленский.

Напомним, в НБУ считают земельную реформу фактором для быстрого роста экономики.

Источник: УНН
Теги: Китай, экономика, Индия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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