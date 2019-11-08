Регистрация | Вход |
USD: 24,66 -0,0619  EUR: 27,35 -0,1156 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 08 ноября 2019 11:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15120
Версия для печати

Президент назначил главу управления СБУ в АР Крым

Президент назначил главу управления СБУ в АР Крым

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом говорится в президентском указе №822/2019 от 7 ноября, передает УНН.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте документа.

В декларации Нетужилова указано, что он работал в военной прокуратуре Южного региона Украины в должности заместителя начальника отдела.

Напомним, Зеленский уволил предыдущего начальника ГУ СБУ в Автономной Республике Крым - Александра Шмитько - еще в июне.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Крым, указы, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.