Президент назначил главу управления СБУ в АР Крым

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом говорится в президентском указе №822/2019 от 7 ноября, передает УНН.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте документа.

В декларации Нетужилова указано, что он работал в военной прокуратуре Южного региона Украины в должности заместителя начальника отдела.

Напомним, Зеленский уволил предыдущего начальника ГУ СБУ в Автономной Республике Крым - Александра Шмитько - еще в июне.