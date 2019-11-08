Новости: Политика
Пятница, 8 ноября 2019, 11:12 • Юлия Шрамко • 15120
Президент назначил главу управления СБУ в АР Крым
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом говорится в президентском указе №822/2019 от 7 ноября, передает УНН.
"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте документа.
В декларации Нетужилова указано, что он работал в военной прокуратуре Южного региона Украины в должности заместителя начальника отдела.
Напомним, Зеленский уволил предыдущего начальника ГУ СБУ в Автономной Республике Крым - Александра Шмитько - еще в июне.
Источник: УНН