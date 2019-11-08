Гончарук представил нового главу Госгеонедр

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил нового председателя Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Недропользование - одна из самых коррумпированных сфер в нашей стране. У общества не случайно нет доверия к этому органу. Однако у меня есть доверие к новому руководителю, который должен кардинально изменить принципы работы службы", - отметил Гончарук.

Глава правительства добавил, что "страна в весьма затруднительном положении, в частности, потому, что некоторые работники действовали не в интересах страны".

"Ставлю новому руководителю четкую задачу. До конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и лидеров "схематозов". Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрованный", - подчеркнул Премьер.

Добавим, решение о назначении нового председателя Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) принято в среду, 6 ноября, на заседании Кабинета министров.

Роман Опимах имеет более 15 лет опыта взаимодействия с органами государственной власти и работы по стратегическому планированию и повышению эффективности процессов в сфере нефтегазовой промышленности, добавили в правительстве.

Отметим, что ранее Госгеонедра было передано в подчинение Министерству энергетики и охраны окружающей среды.