Президент назначил двух заместителей главы СБУ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о назначении заместителей главе Службы безопасности, сообщает УНН.

"Назначить Горбенко Владимира Терентьевича заместителем Главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №828/2019.

Еще одним указом глава государства назначил, ранее уволенного с должности заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, первым заместителем руководителя Службы безопасности.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем Главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Как сообщал УНН, сегодня, 8 ноября, Президент уволил четырех заместителей главы СБУ.