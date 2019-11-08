Украина выполнила свои обязательства по разведению сил возле Золотого - ФРГ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что украинская сторона выполнила свою часть обязательств по отводу сил возле Золотого. Об этом сообщается на официальной странице Посольства Германии в Twitter, передает УНН.

Во время брифинга на участке разведения сил возле Золотого посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина выполнила свои международные обязательства.

"Люди здесь чувствуют себя в безопасности и после разведения сил, и они рады окончанию обстрела. Успешно осуществив разведения сил, Украина выполнила еще одно взятое на себя обязательство", - сообщила Фельдгузен.

Как сообщалось ранее, послы Германии, Франции и Великобритании прокомментировали разведения сил на Донбассе, отметив усилия украинской власти в направлении разведения сил и средств на Донбассе, а также выразили благодарность за возможность лично услышать мнения местных жителей по этому процессу.