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Пацкан раскритиковал правительство за миллиардные поступления от приватизации в бюджете-2020

Пацкан раскритиковал правительство за миллиардные поступления от приватизации в бюджете-2020

Валерий Пацкан

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан считает, что закладывать в проект Государственного бюджета миллиарды гривен поступлений от приватизации государственного имущества - это риск. Об этом он сказал, комментируя проект Закона Украины о Государственном бюджете на 2020 год, подготовленный Кабинетом Министров Украины ко второму чтению, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СП.

"Правительство предусматривает в 2020 году получить 12 млрд грн от приватизации государственного имущества, на 7 млрд грн больше, чем к первому чтению. Который год подряд бюджет недополучает средства от приватизации госимущества. Это я неоднократно подчеркивал. За 9 месяцев текущего года план выполнен лишь на 3%! При запланированных 13,4 млрд грн бюджет получил только 400 млн гривен. Поэтому закладывать в госбюджет-2020 миллиардные поступления от приватизации - наступать на те же грабли. Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета", - отметил Валерий Пацкан.

Он подчеркнул, что в проекте закона учтена возможность увеличения доходов бюджета за счет усиления мер габаритно-весового контроля, что отмечала Счетная палата. Эти поступления увеличены на 30 млн гривен. Кроме того, правительство поддержало ряд предложений Счетной палаты, представленных к первому чтению. Так, распределены расходы на национальную безопасность и оборону между главными распорядителями бюджетных средств, при этом 39,5% этих расходов предполагается по бюджетным программам Министерства внутренних дел.

Кроме того, изъята бюджетная программа на сумму 4 млрд грн на удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земель сельскохозяйственного назначения, зато эти средства предусмотрено направить на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщал УНН, 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2020 год с предложениями, проголосовав проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год".

5 ноября правительство внесло в Верховную Раду Украины доработанный проект бюджета-2020, который народные депутаты рассмотрят во втором чтении.

Источник: УНН
Теги: правительство, Счетная палата, Бюджет-2020
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