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Комитет рекомендовал Раде взяться за законопроект об оборонных закупках

Комитет рекомендовал Раде взяться за законопроект об оборонных закупках

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует включить в повестку дня второй сессии Верховной Рады законопроект об оборонных закупках. Соответствующее решение приняли единогласно члены комитета во время заседания 7 ноября, передает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР.

"7 ноября состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором единогласно было принято решение рекомендовать включить в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва проект закона "Об оборонных закупках" №2398", - говорится в сообщении.

Проект закона №2398 "Об оборонных закупках", как указано, направлен на обеспечение эффективного и прозрачного осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, создание конкурентной среды и предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за оборонными закупками. Он также предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как добавили в пресс-службе ВРУ, также на заседании было рассмотрено несколько обращений народных депутатов, в результате одного из них комитет решил обратиться в Минобороны с предложением включить двух членов в состав Комиссии, которая создается в Минобороны для проверки качества бронежилетов.

Кроме того, было принято решение о создании совместной рабочей группы по вопросам кибербезопасности в секторе национальной безопасности, обороны и разведки. Рабочая группа будет создана из числа народных депутатов - членов комитета по нацбезопасности и комитета по цифровой трансформации.

Единогласно было принято решение о создании рабочей группы по противодействию гибридным угрозам, а также рабочей группы по законодательному урегулированию вопросов территориальной обороны.

Напомним, в Министерстве обороны работают над новым законопроектом "Об оборонных закупках", который предусматривает создание прозрачной и конкурентной среды в закупках военной продукции - товаров, работ и услуг военного назначения и двойного применения.

Источник: УНН
Теги: ВР, оборона, закупки
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