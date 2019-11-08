Общественники увидели конфликт интересов у нового руководителя Укрспирта и обратились в НАПК

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Представители общественной организации "Национальный интерес Украины" обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции с просьбой проверить нового главу ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна на предмет возможного конфликта интересов, передает УНН со ссылкой на сообщение ОО в Facebook.

Они считают, что Блескун может иметь частный интерес в сфере, в которой он выполняет свои служебные или представительские полномочия.

Частный интерес нового главы ГП подтверждается его дружбой в социальной сети Facebook с руководителями водочных компаний. Речь идет о Павле Климце (Olymp Alcohol Company) и Евгение Черняке (бренд "Хортица"), говорится в обращении представителей общественной организации в НАПК.

Более того, Блескун ранее работал в водочных компаниях "Оверлайт" и "Nemiroff". Этот факт может повлиять на объективность или беспристрастность принятия Блескуном решений на новой должности, считают они.

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НАПК просят проверить Блескуна на предмет возможного конфликта интересов и принять меры в случае, если такая информация подтвердится.

"Ненадлежащее урегулирование конфликтов между частными интересами и государственными обязанностями должностных лиц, равно как и нарушение установленных действующим антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, становится источником коррупции", - отметили в ОО "Национальный интерес Украины".

Напомним, министр развития экономики Тимофей Милованов назначил Сергея Блескуна временным руководителем ГП "Укрспирт", вопреки протестам трудового коллектива.

Справка. Сергей Блескун в течение 2001-2006 годов жил и работал в Москве (РФ). Был директором по работе с клиентами ОАО "Лебедянский" (соки ТМ "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Фрустайл" и "ФрутоНяня"). В течение 2006-2008 годов был директором концерна "Оверлайт" (ТМ "Мягков", "Штурман", "Одесса", L'Odessika), владельцем которого был Борис Кауфман - он же был бенефициаром "Платинум банк", в который Блескун в любое время своего руководства в ГП "Укрспирт" направил средства. В течение 2008-2015 гг. Блескун был коммерческим директором компании Nemiroff, откуда и попал впервые в ГП "Укрспирт".