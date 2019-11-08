Суд отменил апелляцию переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк в Херсоне

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Апелляционный суд оставил в силе решение Херсонского окружного административного суда относительно противоправности переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 6 ноября 2019 года Пятый апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и Херсонского городского главы Владимира Николаенко, и оставил без изменений решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая 2019 года по делу № 540/427/19 относительно признания противоправными и отмене некоторых пунктов решения Херсонского городского совета № 1840 от 22.02.2019 года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименование и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк".

Судом объявлены вступительная и резолютивная части постановления, вступившего в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

Напомним, в мае этого года Херсонский окружной административный суд отменил пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части переименования улицы в Херсоне на улицу имени Екатерины Гандзюк.