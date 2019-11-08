Украинцам назвали бесплатные медуслуги в следующем году

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Услуги специализированной медицинской помощи со следующего года украинцы будут получать бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача, но есть исключения. Об этом сообщил председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Услуги специализированной медицинской помощи по Программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь, в соответствии с медицинскими показаниями, можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу. Также без направления бесплатно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии", - отметил Петренко.

Он также добавил, что соответствующая программа в полном объеме заработакет с 1 апреля следующего года. За ней НСЗУ планирует направить 72 миллиарда гривен медицинским учреждениям в следующем году за услуги, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно. В перечень медицинских услуг войдут первичная, вторичная (специализированная), третичная (высокоспециализированная), экстренная и паллиативная медицинская помощь, реабилитация, беременность и роды, а также медицинская помощь детям до 16 лет.

Напомним, в проекте Госбюджета предполагалось, что общие расходы на здравоохранение составят 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.