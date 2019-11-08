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Дипломатический советник Порошенко заявил об увольнении с МИД

Дипломатический советник Порошенко заявил об увольнении с МИД

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заместитель главы Администрации предыдущего президента Петра Порошенко Константин Елисеев, который занимался вопросами внешней политики, заявил об уходе из Министерства иностранных дел после 28 лет карьеры. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкарьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первом главе МИД Анатолию Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!" - написал он.

Константин Елисеев - украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Был заместителем министра иностранных дел Украины (2007-2010). Представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015). Заместитель главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко (с 15.07.2015 до 16.05.2019).

Источник: УНН
Теги: МИД, Константин Елисеев, Петр Порошенко
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