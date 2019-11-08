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Украина имеет потенциал стать "мозгом" Европы - посол ЕС

Украина имеет потенциал стать "мозгом" Европы - посол ЕС

Матти Маасикас

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина всегда была кормушкой, но имеет потенциал стать и "мозгом" Европы. Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сказал глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, передает корреспондент УНН.

"(Украина - ред.) это не страна третьего мира абсолютно. Украина - это часть хай-тек среды, это очень развитая страна уже. Я полностью согласен с тем, что сказал предыдущий спикер: Украина всегда была, и имеет потенциал быть кормушкой Европы, но Украина имеет и потенциал стать "мозгом" Европы. У вас люди высоко образованные, очень талантливые ... "Мозг" может не вытекать куда-то за границу, мозг может выбирать работать там, где он хочет работать", - отметил дипломат.

По его словам, на сегодня большое количество "умных людей" выбирает работу в украинских IT-компаниях, предоставляет услуги и делает все для того, чтобы сделать Украину крупнейшим экспортером IT-услуг в Европе.

Как сообщал УНН, для контроля за качеством продукции Украина получила от ЕС более 6 млн евро.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, посол
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