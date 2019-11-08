Посол Франции рассказал, чем в его стране известна Украина

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во Франции Украина не очень известна, ее знают за сельское хозяйство и вооруженный конфликт на Донбассе. При этом, у страны значительный ІТ-потенциал, который надо развивать. Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает корреспондент УНН.

"Украина пока не очень известна во Франции. Чем она известна? Это сельское хозяйство, очень сильный сельскохозяйственный сектор, все знают об этом, конфликт сыграл свою роль. Но что меня поразило, когда я прибыл сюда, это то, что страна имеет IT-потенциал. Я думаю, что вы должны вообще это продвигать более мощно. Речь идет не только о том, что у вас есть потенциал. Вы уже являетесь действительно IT-страной, вы уже начали этот путь", - сказал посол.

По его словам, Украине важно постоянно напоминать, что она имеет мощные ресурсы в этом секторе.

"Политика является очень важной, и мы все поражены тем, насколько новая власть настроена решительно, новая администрация настроена решительно переориентироваться на диджитал, на IT, усилить его влияние в стране. Я думаю, вы единственная страна в Европе, которая имеет вице-премьер-министра, который занимается диджитализацией. Не знаю, где в других странах есть такая должность в правительстве. Это характеризует вас исключительно с положительной стороны", - добавил он.

Как сообщал УНН, посол ЕС заявил, что Украина имеет потенциал стать "мозгом" Европы.