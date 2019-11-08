Милованов рассказал, когда введут новый Трудовой кодекс

КИЕВ. 8 ноября. УНН. За несколько месяцев в Украине введут новый Трудовой кодекс. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил во время Киевского международного экономического форума 2019, передает корреспондент УНН.

"За несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс, который предложило правительство. Целью этого кодекса будет либерализация отношений и устранения барьеров, которые сейчас существуют", - сказал Тимофей Милованов.

Напомним, во время пресс-марафона в Киеве Владимир Зеленский пообещал "вычистить" ошибки с нового Трудового кодекса.