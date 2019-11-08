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В правительстве есть более 130 стратегий развития - Милованов

В правительстве есть более 130 стратегий развития - Милованов

Тимофей Милованов

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Кабинете министров и министерствах есть 137 стратегий развития. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил во время Киевского международного экономического форума 2019, передает корреспондент УНН.

"Я недолго работаю в правительстве. Где-то два месяца, немного больше. Но я уже понял, что стратегий много не бывает. У нас около 137 стратегий только на сайте Кабинета министров и министерств. Развития всего. Возможно, еще нужна стратегия с цифрового развития экономики. Но она должна быть настоящей. Не на бумаге, а в душе тех, кто ее будет внедрять", - сказал Тимофей Милованов.

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Напомним, Зеленский назвал составляющие стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Тимофей Милованов
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