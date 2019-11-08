Демонополизацию спирта начнут обсуждать в Раде на следующей неделе

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В понедельник, 11 ноября, комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассмотрит законопроект Президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли (№2300). Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте комитета, передает УНН.

Законопроект Зеленского предлагает отменить монополию государственных заводов на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Также предлагается отменить норму, обязывающую использовать украинский спирт для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины.

Законопроект был зарегистрирован 23 октября и вызвал бурную дискуссию в экспертной среде. Экономисты предупреждают: если отрасль демонополизировать перед приватизацией ГП "Укрспирт" - стоимость активов государственного предприятия сравнится с ценой металлолома.

И добавляют, что отмена госмонополии на производство спирта спровоцирует в Украине бум фальсификата и создание частных монополий.

В общем, большинство экспертов склоняются к мнению, что законопроект Зеленского о демонополизации спирта выгоден только крупным водочным компаниям, которые после получения лицензий построят собственные мини-заводы и будут диктовать свои условия рынку, в частности, средним и мелким производителям.

В то же время, приватизация ГП "Укрспирт" окажется под угрозой срыва, поскольку водочные компании после получения лицензии не будут выкупать у государства спиртзаводы и вкладывать в них средства.

Поэтому, среди противников демонополизации и представители профсоюза ГП "Укрспирт", которые считают, что демонополизация спиртовой отрасли приведет к тому, что 5 тысяч их сотрудников останутся на улице, а заводы в регионах превратятся в металлолом.

Добавим, что профсоюз ГП "Укрспирт" уже подтвердил свое участие в обсуждении законопроекта на комитете 11 ноября.