Президент уволил замглавы Госпогранслужбы

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Бляшенка с должности заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины. Об этом говорится в указе Главы государства №830/2019 от 8 ноября, передает УНН.

"Уволил Бляшенка Олега Викторовича от должности заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим, Олега Бляшенка заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины назначал еще предыдущий президент Петр Порошенко в ноябре 2014 года.