Новости: Политика
Пятница, 8 ноября 2019, 15:42 • Юлия Шрамко • 29835
Президент уволил замглавы Госпогранслужбы
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Бляшенка с должности заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины. Об этом говорится в указе Главы государства №830/2019 от 8 ноября, передает УНН.
"Уволил Бляшенка Олега Викторовича от должности заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.
Добавим, Олега Бляшенка заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины назначал еще предыдущий президент Петр Порошенко в ноябре 2014 года.
Источник: УНН