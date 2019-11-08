Зеленский ввел в действие решение СНБО о ликвидации Межведомственной комиссии по вопросам ОПК

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса", подписав указ №831/2019, передает УНН.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса", - говорится в указе.

Отметим, что решении СНБО указано, что Рада решила "ликвидировать Межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, созданную решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 года "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины и дополнительных мерах по обеспечению обороноспособности государства", введенного в действие Указом Президента Украины от 26 мая 2015 года № 285".

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Кроме того, согласно документа, Кабинет министров Украины в двухнедельный срок должен решить в установленном порядке вопрос о создании межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом Президент возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.