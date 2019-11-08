Президент назначил нового судью

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил судью Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области. Об этом говорится в указе Главы государства №829/2019, передает УНН.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю: назначить Дараган Лилию Валерьевну на должность судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Бляшенка с должности заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.