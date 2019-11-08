Международный суд ООН начал слушания по делу "Украина против России"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага объявит свое решение относительно предыдущих возражений Российской Федерации относительно юрисдикции в деле о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации - по делу "Украина против Российской Федерации", передает корреспондент УНН.

Так, украинскую делегацию на слушаниях возглавляет Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Как сообщал УНН, накануне Зеркаль заявила, что сегодня "станет понятно, какой именно подход будет применять Суд к этому делу".

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном ней Крыму.

Напомним, в июне 2019 года Международный суд ООН начал слушания дела.