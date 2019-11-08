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Мы выиграли: Международный суд ООН огласил решение по делу "Украина против России"

Мы выиграли: Международный суд ООН огласил решение по делу "Украина против России"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации". Решение огласив в пятницу судья Абдулкави Ахмед Юсуф, передает корреспондент УНН.

"Первое: суд 15 голосами к 3 отклонил возражения Российской Федерации, что суд не имеет юрисдикции по делу в рамках статьи 24 пункта 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Второе: 13 голосами к 3 суд решил, что имеет юрисдикцию в рамках статьи 24 пункта 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма по рассмотрению жалобы Украины в рамках этой конвенции. Третье: 15 голосами к 1 суд отклонил возражения Российской Федерации, что суд не имеет юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации. Четвертое: анонимно, отклонил возражения Российской Федерации о допустимости Украины по жалобе в рамках народной конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации. Пятое: 15 голосами против 1 решил, что имеет юрисдикцию на основании статьи 22 международной конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать жалобу Украины в рамках этой конвенции", - сказал судья.

Как сообщал УНН, накануне Зеркаль заявила, что сегодня "станет понятно, какой именно подход будет применять Суд к этому делу".

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированною ею Крыму.

Напомним, в июне 2019 году Международный суд ООН начал слушания дела.

Источник: УНН
Теги: суд, ООН, Россия, Крым, Украина
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