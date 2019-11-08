В Нацбанке назвали досадной ситуации из-за отсутствия председателя Совета НБУ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ситуация, которая сложилась в Национальном банке из-за отсутствия главы Совета НБУ, является досадной. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время брифинга, передает корреспондент УНН.





"Досадная ситуация (с главой Совета НБУ - ред.), но профильный комитет Верховной Рады согласовал члена Совета НБУ - это Виталий Шапран. Мы ожидаем, что в ближайшее время, максимум в течение 5 дней Верховная Рада утвердит эту кандидатуру, и мы будем иметь еще одну кандидатуру. И в этом случае эта ситуация разрешится очень быстро", - отметила Рожкова, отвечая на вопрос, как скажется на оперативной деятельности учреждения отсутствие главы Совета Нацбанка.

Напомним, полномочия предыдущего главы Совета НБУ Богдана Данилишина истекли 27 октября. Сейчас глава Совета НБУ не выбран.

Ранее в НБУ сообщили, что по результатам стресс-тестирования, минимум 11 украинских банков требуют докапитализации на сумму 35 млрд грн.