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МИД отреагировал на решение суда ООН по делу "Украина против России"

МИД отреагировал на решение суда ООН по делу "Украина против России"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Международного суда ООН относительно юрисдикции по делу "Украина против России", передает УНН со ссылкой на страницу МИД в Facebook.

“Международный Суд ООН вынес решение в пользу Украины, признав, что он обладает юрисдикцией по делу Украины против Российской Федерации!” — отметили в МИД.

Пресс-секретарь Министерства Екатерина Зеленко в Twitter отметила, что “сегодня знаковый день для Украины”.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль была лаконичной, отметив у себя в Facebook: “Мы выиграли”.

Как сообщал УНН, сегодня Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу “Украина против Российской Федерации”.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Россия, Украина
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