Регистрация | Вход |
USD: 24,52 -0,1418  EUR: 27,16 -0,1891 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 08 ноября 2019 19:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15840
Версия для печати

Зеркаль о решении суда ООН Россия впервые будет нести ответственность

Зеркаль о решении суда ООН Россия впервые будет нести ответственность

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, комментируя решение Международного суда ООН относительно юрисдикции по делу "Украина против России", передает корреспондент УНН.

"Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека. Впервые в истории, когда они будут за это отвечать", - сказала дипломат.

На вопрос журналиста о том, каким образом это произойдет, Зеркаль ответила: "они будут отвечать в суде".

"Они будут отвечать в суде по всем фактам и по всем нашим обвинениям, включая MH17... Это - очень существенная часть, которая впервые позволяет нам привлечь Россию к ответственности и юридически доказать ее нарушения", - добавила она.

Как сообщал УНН, сегодня Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации".

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Гаага, Международный суд ООН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.