Зеркаль о решении суда ООН Россия впервые будет нести ответственность

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, комментируя решение Международного суда ООН относительно юрисдикции по делу "Украина против России", передает корреспондент УНН.

"Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека. Впервые в истории, когда они будут за это отвечать", - сказала дипломат.

На вопрос журналиста о том, каким образом это произойдет, Зеркаль ответила: "они будут отвечать в суде".

"Они будут отвечать в суде по всем фактам и по всем нашим обвинениям, включая MH17... Это - очень существенная часть, которая впервые позволяет нам привлечь Россию к ответственности и юридически доказать ее нарушения", - добавила она.

Как сообщал УНН, сегодня Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации".