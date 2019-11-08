Второй этап аттестации прокуроров ГПУ: успешно сдали экзамен 749 человек

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины сдали 749 человек из 776. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"По предварительным данным, из 776 прокуроров ГПУ, которые были включены в график сдачи экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники на указанные даты, 749 человек успешно сдали экзамен, набрав необходимые 93 и более баллов. Еще 4 прокурора не появились", - говорится в сообщении.

Добавим, второй этап аттестации прокуроры ГПУ проходили проходили 6-8 ноября 2019 года.

"Эти результаты являются предварительными, поскольку время для предоставления обоснования уважительности причин неявки прокурорами, которые не явились на тестирование еще не истек", - говорится в сообщении.

Следующим этапом прохождения аттестации будет собеседование. На этапе собеседования вместе с профессиональными компетенциями кадровые комиссии проверят добродетель прокуроров и их соответствие требованиям профессиональной этики.

Напомним, успешно прошли первый этап аттестации 795 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины из 988.

Ранее УНН сообщал, 6 ноября начался второй этап тестирования прокуроров Генеральной прокуратуры Украины в пределах аттестации для перевода на работу в новые органы прокуратуры.