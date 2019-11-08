Польский регулятор оштрафовал партнера Газпрома на 40 млн евро

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Польское антимонопольное ведомство UOKiK (Управление по конкуренции и защите прав потребителей) приняло решение о наложении штрафа в размере 40 млн евро на партнера российского Газпрома в ходе расследования несогласованного финансирования газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Польское антимонопольное ведомство UOKiK приняло решение о взыскании крупного штрафа с партнера российского "Газпрома" в ходе расследования несогласованного финансирования газопровода "Северный поток-2"... В частности, для компании Engie Energy штраф составит 40 млн евро (172 миллиона злотых) - говорится в сообщении.

По данным ведомства, члены консорциума, участвующие в строительстве газопровода, попытались обойти нормативные акты путем создания компании, которая финансирует строительство газопровода, без согласия польского антимонопольного органа.

"Штраф, наложенный на Engie Energy, является беспрецедентным по своей величине. Компания оштрафована, по данным польской стороны, за "отсутствие желания сотрудничать". Глава UOKiK добавил, что ведомство имеет право налагать штраф в размере до 50 млн евро за такой отказ. Однако из-за того, что UOKiK впервые наложил столь высокий штраф, он снизил его до 40 млн евро ", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что польский антимонопольный регулятор UOKiK (Управление по конкуренции и защите прав потребителей) в четверг сообщил, что после проведения расследования о возможном сговоре вокруг проекта газопровода "Северный поток - 2" собирается объявить "суровое наказание" за всю свою историю.