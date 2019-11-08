Зеленский посетил офис СММ ОБСЕ в Украине: подробности

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком возможность допуска СММ в сложные районы на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - подчеркнул Президент Украины.

Зеленский отметил, что сейчас в Золотом государственная власть уже решает проблемы инфраструктуры, доступа скорой медицинской помощи и врачей к местным жителям.

"Стороны обсудили возможность допуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сложные районы на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и пограничных зон Украины и России", - говорится в сообщении.

Председатель СММ ОБСЕ также сообщил об уменьшении количества жертв после объявления очередного перемирия в июле этого года. По его словам, это является свидетельством того, что при отсутствии активных боевых действий гражданское население не понесет потери.

"В рамках визита в офис СММ ОБСЕ Президент Украины ознакомился с работой Технического мониторингового центра, в котором дистанционно проводится круглосуточное наблюдение за политикой безопасности ситуацией на линии разграничения в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера украинская сторона, через МИД, сообщила ОБСЕ относительно готовности к разведению. Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке № 3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Однако, враг сорвал разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского.