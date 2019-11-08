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В МИД рассказали о дальнейших шагах после решения суда ООН по делу против РФ

В МИД рассказали о дальнейших шагах после решения суда ООН по делу против РФ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на брифинге по итогам решения Международного суда ООН относительно юрисдикции по делу "Украина против России" рассказала о дальнейших шагах по данному делу, передает корреспондент УНН.

"Дальше будет рассматриваться процесс по существу, суд должен осуществить свой анализ, как он видит, сколько времени должно быть предоставлено Российской Федерации для подготовки их меморандума и принять протокольный приказ. После этого Россия должна подать свой меморандум, в котором должна изложить свою позицию по всем пунктам, по которым Украина предоставила свои факты о нарушениях конвенции. И после этого уже состоится слушание, так, как оно происходит всегда", - сказала Зеркаль.

Отметим, сегодня Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации".

Как сообщал УНН, Зеркаль заявила, что Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Гаага, Международный суд ООН
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