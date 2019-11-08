Регистрация | Вход |
USD: 24,52 -0,1418  EUR: 27,16 -0,1891 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 08 ноября 2019 19:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2925
Версия для печати

США хочет ликвидировать должность специального посла в Украине

США хочет ликвидировать должность специального посла в Украине

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Государственный департамент США хочет ликвидировать должность специального посла США в Украине. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy, передает УНН.

"Государственный департамент рассчитывает ликвидировать пост специального посла в Украине. Этот шаг не оставит никого в стороне от мирных переговоров с Путиным, кто бы наблюдал за тем, как Киев будет себя вести", - говорится в сообщении.

Должность специального посланника США в Украине, ранее занимаемого Куртом Волкером, который ушел в отставку в ходе расследования импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будет полностью отменено, по словам нынешних и бывших американских чиновников, которые выступали в сфере внешней политики.

"Нынешние и бывшие чиновники говорят, что эта должность, скорее всего, будет отменена в значительной степени из-за того, что на администрацию предоставляться сильное давление, чтобы найти кого-то для выполнения этой роли, учитывая, насколько сложной стала работа над политикой Украины: в Конгресс были доставлены лица, дававшие показания в ходе импичмента, вероятно подвергались запугиванию со стороны адвокатов Государственного департамента, или их карьере был нанесен ущерб или она была разрушена в ходе этого процесса", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полные стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера. Они давали показания в ходе расследования по импичменту президента США Дональда Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.