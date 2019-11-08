США хочет ликвидировать должность специального посла в Украине

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Государственный департамент США хочет ликвидировать должность специального посла США в Украине. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy, передает УНН.

"Государственный департамент рассчитывает ликвидировать пост специального посла в Украине. Этот шаг не оставит никого в стороне от мирных переговоров с Путиным, кто бы наблюдал за тем, как Киев будет себя вести", - говорится в сообщении.

Должность специального посланника США в Украине, ранее занимаемого Куртом Волкером, который ушел в отставку в ходе расследования импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будет полностью отменено, по словам нынешних и бывших американских чиновников, которые выступали в сфере внешней политики.

"Нынешние и бывшие чиновники говорят, что эта должность, скорее всего, будет отменена в значительной степени из-за того, что на администрацию предоставляться сильное давление, чтобы найти кого-то для выполнения этой роли, учитывая, насколько сложной стала работа над политикой Украины: в Конгресс были доставлены лица, дававшие показания в ходе импичмента, вероятно подвергались запугиванию со стороны адвокатов Государственного департамента, или их карьере был нанесен ущерб или она была разрушена в ходе этого процесса", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полные стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера. Они давали показания в ходе расследования по импичменту президента США Дональда Трампа.