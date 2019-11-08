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Зеленский уволил экс-заместителя Баканова с военной службы

Зеленский уволил экс-заместителя Баканова с военной службы

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил от военной службы заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Владислава Бухарева. Об этом говорится в указе главы государства №833/2019, передает УНН.

"Уволить генерал-полковника Бухарев Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Владимир Зеленский
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