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Решение по делу о нарушении прав Украины как прибрежного государства будет в ближайшее время - МИД

Решение по делу о нарушении прав Украины как прибрежного государства будет в ближайшее время - МИД

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Решение относительно юрисдикции по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства ожидается в ближайшее время. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на брифинге по итогам решения Международного суда ООН относительно юрисдикции по делу "Украина против России", передает корреспондент УНН.

"Еще мы ждем решения относительно юрисдикции по делу, которое касается нарушения Россией прав Украины как прибрежного государства. Насколько я знаю. Оно уже на финальной стадии, и мы ожидаем в ближайшее время получить это решение", - сказала Зеркаль.

Отметим, сегодня Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации".

Как сообщал УНН, Зеркаль заявила, что Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
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